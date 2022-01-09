الكاظمي: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان يوم للم الشمل وجمع العراقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

وصف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الأحد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي بأنه مناسبة للم الشمل وجمع العراقيين على طريق الإصلاح.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر انه"يوم كبير في تاريخنا ومناسبة للم الشمل وجمع العراقيين على طريق الإصلاح، وتمكين الدولة والوحدة الوطنية".

وأضاف: "مبارك لأعضاء مجلس النواب ترديدهم القسم، كما نبارك لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نيلهم باستحقاق ثقة ممثلي الشعب".