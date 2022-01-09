مصر / وفاة 16 شخصًا وإصابة 18 آخرين في حادث سير

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري وقع صباح اليوم السبت، بين حافلة كبيرة وأخرى صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء"، بلغت 16 حالة وفاة و18 إصابة.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، حسام عبد الغفار إنه فور الإبلاغ عن الحادث قامت هيئة الإسعاف بالدفع بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، وإلى مستشفى أبورديس المركزي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وأوضح أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح قطعية وإشتباه في إرتجاج بالمخ.

ووجّه وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة، بإعلان حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، وإستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ.

المصدر: اليوم السابع