تقرير أممي يكشف دور إيران في الحرب اليمنية

تستمر إسرائيل في التحذير من الخطر الإيراني، حيث كتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، على حسابه على موقع تويتر، أن المشاورات الهاتفية التي جرت بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت التحديات الإقليمية، والمفاوضات النووية الإيرانية، ومطالب إسرائيل بالضغط على إيران، فضلا عن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

في حين ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسودة تقرير سري للأمم المتحدة أن آلاف الأسلحة ومن بينها قاذفات صاروخية ورشاشات ضبطتها البحرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة في بحر العرب، مصدرها على الأرجح مرفأ جاسك الإيراني وكانت موجهة إلى اليمن خصوصًا.

تمرير أسلحة

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن هذه الوثيقة التي أعدها فريق خبراء من مجلس الأمن الدولي حول اليمن، أن مراكب خشبية صغيرة ووسائل نقل برية استخدمت في محاولة لتمرير أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران بطريقة غير قانونية إلى اليمن الذي يشهد حربًا أهلية منذ العام 2014.

وكشف معدو مسودة التقرير الذين يستندون إلى مقابلات مع أفراد يمنييين في طواقم هذه المراكب فضلا عن بيانات أجهزة ملاحة أن الزوارق المستخدمة لنقل الأسلحة انطلقت من مرفأ جاسك في جنوب شرق إيران المطل على بحر عمان، بحسب «وول ستريت جورنال».

وتتهم المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفًا عسكريًا يدعم منذ 2015 الحكومة اليمنية في حربها مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وكذلك الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة، الأمر الذي تنفيه طهران.

وفرضت الأمم المتحدة حظرًا على تزويد المتمردين الحوثيين بأسلحة في عام 2015.