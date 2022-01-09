السعودية ومصر في مناورات تبوك - 5

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ورفع كفاءة الوحدات القتالية المشاركة في التمرين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية والاستعداد لمواجهة أي تهديد.
وأكد مدير التمرين اللواء الركن خالد محمد الخشرمي أن التمرين يأتي ضمن عدد من التمارين المجدولة في خطة التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، بهدف توحيد المفاهيم والعمل المشترك بين القوات البرية للبلدين، وهو امتداد لسلسة تمارين (تبوك-5) المشتركة التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع نظيرتها المصرية.
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