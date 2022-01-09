أكثر من 200 قتيل في نيجيريا

وتشهد مناطق في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراض، ويقوم أفراد من عصابات إجرامية يطلق عليها اسم «قطاع طرق»، بعمليات قتل ونهب وخطف. وقالت المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الإنسانية سعدية عمر فاروق «إنها فاجعة. أكثر من 200 شخص دُفنوا... بسبب غزو قطاع الطرق». أضافت الوزيرة في بيان نُشر مساء السبت «نشعر بالقلق أيضا إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم». وتابع «أكثر من 10 آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سويت منازلهم بالأرض على أيدي قطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين».
والسبت أكد أربعة من السكان لوكالة فرانس برس أن مسلحين اقتحموا منطقتي أنكا وبوكويوم على مدى يومين وقتلوا 140 شخصا على الأقل.
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