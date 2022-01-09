شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تنعى وائل الإبراشى: صاحب قلم صحفى حر ومسيرة متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإعلامى الراحل وائل الابراشى ببالغ الحزن والأسى، وقالت إن "الإبراشى" يعد أحد وأبرز الإعلاميين ممن قدموا إعلاما مهنيا صادقا وساهم من خلال برامجه المتميزة فى تقديم معالجات لكثير من مشكلات وهموم المواطن، حيث قدم لشاشة التليفزيون برنامج التاسعة.

وتابعت الهيئة الوطنية للإعلام: "كما كان الإعلامي الكبير يمتلك قلما صحفيا حرا وبكتاباته الصحفية المتميزة التى عبرت عن مواقفه الوطنية تجاه مختلف قضايا الوطن".

وأضافت "تتقدم الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل ولجميع زملاء العمل الإعلامي والصحفي، وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".