الاتحاد الاوروبي يهنئ العراق برفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع سفير الاتحاد الأوروبي فيليه فاريولا، المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد الأوروبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الكاظمي اكد خلال اللقاء إن المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل، ووصف سيادته العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بأنها علاقات استراتيجية طويلة الأمد".



واشار المكتب الى ان "السفير فاريولا حمل التهنئة للكاظمي على نجاح العراق في رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وعدّ ذلك الإنجاز دليلاً على نجاح سياسته في مجال مكافحة الفساد، وعلى سلامة الإجراءات المالية والمصرفية العراقية وفاعلية جهود إصلاحها"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري بين العراق والدول الأوروبية".



واوضح المكتب ان "سفير الاتحاد الأوروبي إلى تنامي الدور الإقليمي الإيجابي للعراق، لافتاً إلى خطة أوروبية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي للعراق، وإسناد برامج تطوير الكفاءات المالية وعمل البنك المركزي العراقي".