شكرا لقرائتكم خبر تحذير دولي من مسيرات حزب الشيطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت مصادر أمنية من تنامي إمكانات الاستطلاع الجوي التي تتمتع بها ميليشيات حزب الشيطان اللبناني المسمى بـ(حزب الله) والمدعوم من إيران، وربطت هذه التحذيرات بالطائرات المسيرة التي تم إسقاطها بعد تحليقها عبر الحدود من لبنان.

وأظهرت صور تم العثور عليها في طائرة مسيرة أسقطت في أغسطس الماضي مشغلي طائرات مسيرة تابعة لحزب الله وصورا لطائرات مسيرة أخرى، وتلقت وكالة الأنباء الفرنسية هذه الصور من المصادر الإسرائيلية؛ حيث كانت إحدى هذه اللقطات الجوية أيضا لمستوطنة شمال إسرائيل ومركز عسكري.

وتعتقد المصادر أن اللقطات تظهر أيضا عناصر مسلحة من «القوة الخاصة» لحزب الله.