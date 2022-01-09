شكرا لقرائتكم خبر 11 ألف فلسطيني وسوري يستفيدون من كسوة الشتاء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.354 حقيبة شتوية، و4.708 بطانيات، استفاد منها 11.770 فردا بمحافظتي الزرقاء وإربد بالأردن، ضمن مشروع كسوة الشتاء الذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن؛ للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.

وواصل المركز توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان، حيث سلم أمس 600 سلة غذائية تزن 36 طنا و40 كجم في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 2,100 شخص، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي.

