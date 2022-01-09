11 ألف فلسطيني وسوري يستفيدون من كسوة الشتاء السعودية

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وواصل المركز توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان، حيث سلم أمس 600 سلة غذائية تزن 36 طنا و40 كجم في حي قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 2,100 شخص، ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي.
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