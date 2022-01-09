164 قتيلا في احتجاجات كازاخستان

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وأصيب أكثر من 2200 شخص، بعدما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف تصدت لها قوات الأمن الكازاخستانية بالقوة.
وبدأت التظاهرات قبل أسبوع في غرب البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، ولكنها سرعان ما تحولت إلى تمرد واسع ضد الحكومة.
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