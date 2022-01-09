164 قتيلا في احتجاجات كازاخستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت وسائل إعلام رسمية في كازاخستان عن وزارة الصحة أن 164 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدار الأسبوع الماضي.

وأصيب أكثر من 2200 شخص، بعدما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف تصدت لها قوات الأمن الكازاخستانية بالقوة.

وبدأت التظاهرات قبل أسبوع في غرب البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، ولكنها سرعان ما تحولت إلى تمرد واسع ضد الحكومة.