قنبلة على مخيم للاجئين بلبنان

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وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن دوي القنبلة سمع في المخيم ومحيطه في مناطق جبل البداوي والقبة والمنكوبين وباب التبانة، وأشارت إلى أن منفذ الهجوم فر هاربا، ولم يتم تسجيل أي إصابات.
وكانت حماس أعلنت الشهر الماضي مقتل ثلاثة من عناصرها وجرح آخرين في حادث إطلاق نار خلال مسيرة تشييع جثمان أحد عناصرها في مخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان، متهمة «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» بالوقوف وراء الحادث.
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