شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: pcr كل يومين للمشاركين فى منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مهاب عثمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتم عمل pcr لكل المشاركين فى المنتدى كل يومين وأعلنت إدارة المنتدى أنه سيتم الكشف على المتواجدين بالقاعات من خلال الروبوت.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن الورش تعمل على مدار اليوم وتصدر فى آخر اليوم مبادرات ويتم عرضها فى الجلسة النهائية ويتم عرضها على الرئيس السيسي وقدم الشكر للقيادة السياسية الحكيمة التى استطاعت تجميع الشباب من 169 دولة.

وتابع: "نحن كتنسيقية نعمل منذ فترة عن طريق ورش وتدريبات واستطعنا أن نصل إلى نتائج سيتم استعراضها خلال الجلسة العامة بالمنتدى".