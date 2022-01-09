شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم منصة إبداعية تناقش أوضاع ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن منتدى شباب العالم منصة إبداعية ويناقش الوضع بعد كورونا والتعافى بالنسبة للتعليم والتحديات البيئية وجودة حياة الإنسان وبنائه ومستقبل أفريقيا ما بعد الجائحة والتنمية المستدامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة: ورشة اليوم كانت متميزة بالفعل وقدمت شباب نماذج إبداعية للشباب الأفريقى، ومنذ 2014 بدأت مصر ف استعادة الدور المصرى فى أفريقيا بقوة وكانت هناك زيارات على المستوى الرسمى لم تكن مسبوقة مما دعا الشباب الأفريقى أن يأخذ من الشباب المصرى نموذجا بالإضافة إلى مؤتمر المناخ الأخير المجموعة الأفريقية انتخب مصر لتستضيف الدورة القادمة نيابة عن أفريقيا.

وتابع: الشباب الأفريقى حريص جدا على حضور المنتدى وتطبيق التجارب المصرية فى بلاده، أفريقيا فيها الجانب من المشروعات الناشئة وريادة الأعمال وتم طرح مجموعة نماذج بالورش مما جعل الشباب يفكر أن يحقق شيئا من خلال مفهوم ريادة الأعمال بدلا من العمل فى القطاع الحكومى أوالقطاع الخاص مما يخلق فرص عمل ويضيف للاقتصاد الأفريقى آلية جديدة للعمل.

وأكد أن مصر نجحت فى اتخاذ إجراءات استباقية فى كافة المستويات والمناحى وليس الصحة فقط بل التعليم والاقتصاد ونجحت بفضل تجربة التعليم عن بعد نجاحا عظيما والقيادة السياسية حريصة على تقديم كل سبل الدعم لكافة الدول العربية ومساعدتها لتنهض.