شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: الحكومات الدولية تعترف بتوصيات منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن التنسيقية شاركت في جميع ورش العمل بالمنتدى، موضحًا أنه شارك أمس واليوم بورشة عمل تحدثت عن تأثير جائحة كورونا على التنمية المستدامة، موضحًا أنه سيتم الخروج بتوصيات تعالج الآثار السلبية للجائحة.
وتابع أن الحكومات الدولية تعترف بتوصيات مؤتمر شباب العالم، موضحا أن قطاع الصحة تأثر بشكل كبير بسبب كورونا، وكذلك تضررت العمالة، موضحًا أنه تم التفكير في توصيات جديدة تساهم في الخروج من هذه الأزمة، موضحًا أنه تم الخروج بتوصيات في ملفات لها علاقة بالصحة والبيئة؛ مؤكدًا أن كل الدول تضررت بـ كوفيد-19.
وأوضح: "التنسيقية ذاكرت هذه الأمور جيدا قبل المشاركة في المنتدى"، مشيرا إلى أن كل الشعوب تشارك فيه، لافتًا إلى أن المشاركين بالمنتدى منبهرين بالحضور الكثيف، وكذلك المشاركين في ورش العمل بالمنتدى.
وأكد أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، قائلا : "محدش بيشيل الماسك من على وشه".