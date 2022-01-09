شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: الحكومات الدولية تعترف بتوصيات منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ورش العمل بمنتدى شباب العالم أصبحت مكتملة، لافتًا إلى أن العالم منبهر بما يجري حاليًا بخصوص المنتدى، مؤكدًا أنه في ظل جائحة كورونا لا توجد دولة تأخذ قرار إقامة المنتدى الجريء مثل مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن التنسيقية شاركت في جميع ورش العمل بالمنتدى، موضحًا أنه شارك أمس واليوم بورشة عمل تحدثت عن تأثير جائحة كورونا على التنمية المستدامة، موضحًا أنه سيتم الخروج بتوصيات تعالج الآثار السلبية للجائحة.

وتابع أن الحكومات الدولية تعترف بتوصيات مؤتمر شباب العالم، موضحا أن قطاع الصحة تأثر بشكل كبير بسبب كورونا، وكذلك تضررت العمالة، موضحًا أنه تم التفكير في توصيات جديدة تساهم في الخروج من هذه الأزمة، موضحًا أنه تم الخروج بتوصيات في ملفات لها علاقة بالصحة والبيئة؛ مؤكدًا أن كل الدول تضررت بـ كوفيد-19.

وأوضح: "التنسيقية ذاكرت هذه الأمور جيدا قبل المشاركة في المنتدى"، مشيرا إلى أن كل الشعوب تشارك فيه، لافتًا إلى أن المشاركين بالمنتدى منبهرين بالحضور الكثيف، وكذلك المشاركين في ورش العمل بالمنتدى.

وأكد أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، قائلا : "محدش بيشيل الماسك من على وشه".