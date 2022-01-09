شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية الأحزاب يوصى بتبنى منتدى شباب العالم مبادرة "لاجئ المناخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى ورشة "الشباب فى مواجهة التحديات البيئية" من الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ناقشت الورشة عدد من الموضوعات منها، محور النقل المستدام وتأثيره على البيئة، وكذلك النوع وعلاقته بمحاور البيئة، كما تم مناقشة تدهور التربة نتيجة التصحر واستخدام الرقعة الزراعية فى البناء.

وتحاور المناقشين بالورشة حول تلوث مياه الأنهار نتيجة لعدم وجود صرف صحى سليم، وتطرقوا إلى كيف تدار المخلفات الصلبة، والتخلص الآمن منها، كما ناقشت الورشة العدالة فى توزيع الموارد المخصصة لمشروعات البيئة فى القطاعين المحلى والدولى، والتأثير المباشر وغير المباشر للتغيرات المناخية على التعليم والصحة العقلية والنفسية والتغذية والحماية وخاصة حماية الأطفال.

وقدم وفد التنسيقية، الذى ضم أحمد مشعل وريهام الشبراوى، أحمد فتحى، عدد من التوصيات من أهمها توصية قدمها عضو التنسيقية، أحمد مشعل، بإنشاء منصة إلكترونية تتضمن مساحة من المشاركة لرأى جميع متضررى التغيرات المناخية حول العالم، والاستماع لآرائهم ومعاناتهم من التغيرات المناخية ليتم استعراضها فى قمة المناخ 27 فى شرم الشيخ، وأن تكون هذه الآراء على جدارية كبيرة فى مدخل قمة المناخ ليستطيع كل قادة العالم أثناء الدخول والخروج من منتدى قمة المناخ الاطلاع عليها وتوصيل أصوات الشعوب لضيوف القمة.

وقدمت ريهام الشبراوى، عضو التنسيقية توصية أخرى بأن تقوم الدول المتأثرة بالتغير المناخى فى حدودها باتخاذ كافة الإجراءات لمنع حدوث النزاعات وضمان المصالح المشتركة كما فى حاله الهيمالايا، الهند والصين على سبيل المثال، وكذلك تمكين الشباب للقيام بمبادرات بالتعاون مع الجهات الدولية للتكيف مع الأوضاع الجديدة، مثل معالجة الأزمات الغذائية، عن طريق تنفيذ نظم غذائية، وزيادة الرقعة الزراعية عن طريق الزراعة المستدامة، وكذلك إدارة الموارد المائية بطرق صحيح بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية للاستثمار فى مشروعات تعزيز النظم الغذائية ومكافحة تغير المناخ، مثل الحفاظ على الثروة الحيوانية وإدارتها والحفاظ على الغابات.

كما قدمت ريهام الشبراوى توصية بأن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية وتلك التأثيرات، وبخصوص التعليم يجب أن يتم التركيز فى المناهج التعليمية على قضايا المناخ بشكل مكثف وعملى، وزيادة برامج التعليم فوق العالى - الماجستير والدكتوراة - فى مجال حماية البيئة.

وقدم أحمد فتحى عضو التنسيقية، توصية بأن يتم طرح تبنى منتدى شباب العالم مبادرة " لاجئ المناخ"، والتى تسلط الضوء على ملف الهجرة المناخية نتيجة التغيرات المناخية فى الكثير من البلدان والتى تدعو قادة العالم إلى اتخاذ قرار الأن فى ملف التكيف المناخى وتنفيذ تعهداتهم الدولية لمواجهة هذا التهديد فى أقرب فرصة إلى أن يكون هذا أحد الرسائل القوية لقمة المناخ 27 فى شرم الشيخ.