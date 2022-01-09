شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أصبح منصة حوارية دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد القصير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم هو المنصة الحوارية الوحيدة التي انطلقت من مصر لكل شباب العالم وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك بوفد كبير بمنتدى شباب العالم الذى يعقد في نسخته الرابعة على أرض السلام أرض الفيروز، وإن أعلام العالم ترفرف على أرض مصر، نحمل رسالة لكل العالم أن مصر بلد السلام بلد الأمن والأمان مما يدعو للفخر والاعتزاز بمصريتنا.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منتدى شباب العالم يعقد برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يؤكد دعم الدولة المصرية للشباب باعتبارهم أمل المستقبل، وبحضور نخبة من المسئولين والخبراء وروساء دول لتبادل الأفكار بين الخبراء والشباب حول أهم القضايا مثل الطاقة والمياه والابتكار ورسم صورة للعالم لما بعد جائحة كورونا.

وأكد القصير أن انعقاد منتدى شباب العالم فى هذا التوقيت يعكس قدرة الدولة المصرية على تحدى الصعاب على تنظيم وإدارة المنتديات العالمية يعكس الإدارة الرشيدة المبنية على العلم والخبرات في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة فى ظل جائحة كورونا بداية من إجراءات التسجيل، حيث يتم أخذ مسحة PCR بالمطار وعند وصول الفنادق وذلك للتأكيد على صحة وسلامة كل المشاركيين بالمنتدى.

وصرح أيضا أن تنسيقية شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين نشارك في 10 ورش و4 جلسات بالمنتدى، ومنها على سبيل المثال ورشة عمل حياة كريمة باعتبارها التجربة المصرية الفريدة لتطوير حياة الإنسان وهى مبادرة وطنية متعددة في أركانِها ومتكاملة في ملامِحِها، حيث إنها هي المبادرة الأضخم والأكبر في التاريخ، حيث تخدم 58 مليون مواطن بتكلفة تقدر بنحو 700 مليار جنيه بما يقارب التريليون جنيه، والتي تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري ليعيش حياة كريمة آدمية، وهى أهم وأول شيء في حقوق الإنسان، حيث إنه هو الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.