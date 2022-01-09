كفرالشيخ تشكل غرفة عمليات لمتابعة رحلات الصيد في المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن أحمد نصار نقيب الصيادين في كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنشاء غرفة عمليات تضم عددًا من الأجهزة المعنية، لمتابعة الصيادين المتواجدين حاليًا بالبحر في عمليات صيد.

قال نقيب الصيادين، في تصريحات صحفية، إن بعض الصيادين يعملون حاليًا في رحلات صيد بالبحر المتوسط، تزامنًا مع حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر، ما استلزم إنشاء الغرفة لمتابعة شدة الرياح التي وصلت إلى 45 عقدة في الساعة، ولتحذير الصيادين والتعامل مع حالات الطوارئ حتى نهاية الأسبوع، الموعد المتوقع لانتهاء التلقبات.

ووفق نقيب الصيادين، تتابع الغرفة عملية البحث المستمرة عن الصيادين المفقودين الذين كانوا على متن قارب الصيد المسماة "سيدنا الحسين"، بعد انتشال اثنين منهم أمس. ومن المتوقع أن تظهر باقي الجثامين خلال تلك الأيام.

وغرق القارب المذكور قبل قرابة الأسبوعين وعلى متنه 9 صيادين من أبناء المدينة الساحلية، بسبب انفجار أسطوانة غاز كانت بالقارب، أثناء تجهيز أحدهم الطعام، وقد تمكن 3 أشخاص فقط من النجاة.​