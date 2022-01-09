فتاة تتهم خطيبها السابق بابتزازها بصور فاضحة.. والأمن يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة حقيقة ما تم تداوله حول تعرض فتاة للابتزاز على يد خطيبها السابق بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

فتاة تدعى "صفاء" خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم خطيبها السابق بابتزازها بنشر صور فاضحة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحصل عليها من خلال هاتفها المحمول "علشان ارجع له الشبكة".

حال عدم عودتها له "لو سبتيني هفضحك وهنزل صورك انت وإخواتك البنات"لافتة إلى أنه نفذ تهديده بالفعل ما اضطرها لترك البلدة.

المصادر الأمنية قالت إن الفتاة حررت محضر سب وقذف منذ شهر اتهمت خطيبها السابق بسها عبر تطبيق "واتساب" دون إرفاق أي صور.

أضافت المصادر أن الفتاة لم تتطرق إلى ابتزازها بأي صور ولم ترفق بالمحضر أي صورة فاضحة نشرت لها بواسطة المشكو في حقه مشددة على المحضر تم حفظه.