شجار في البرلمان العراقي يتسبب في نقل رئيس السن إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بأن شجارا اندلع خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، نقل على أثره رئيس السن محمود المشهداني إلى المستشفى.

وقالت وسائل الإعلام إن عراكا نشب في المجلس الجديد بالإضافة إلى تعالي الأصوات وتلاسن بين بعض النواب.

ووقع الشجار بين أعضاء "الكتلة الصدرية" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و"الإطار التنسيقي" الذي يضم الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، بسبب آلية اختيار رئيس المجلس.

ولا تبدو هناك معلومات مؤكدة حول تعرض رئيس الجلسة إلى الضرب، إلا أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تشير أنباء أخرى إلى إصابته بوعكة صحية.

من جانبها نشرت قناة "آر تي" الروسية صورا لرئيس السن محمود المشهداني وهو يحمل من قبل عناصر حماية مجلس النواب لنقله إلى المستشفى، قبل أن يظهر في صورة أخرى مع زعيمي ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي وهما يزورانه خلال تلقيه العلاج.