فيديو.. الشرطة الأمريكية تجبر معتقلاً على إشعال النار برأسه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 43 دقيقة

كشفت تسجيلات مصورة لثلاثة رجال من قوات الشرطة الأمريكية وهم يحتجزون شابا، ويصعقونه بمسدس صعق لإشعال النيران في رأسه.

ووقع الحادث في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما احتجزت الشرطة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عاما، ليدخل على أثر الحادث في غيبوبة ويفارق الحياة بعد ذلك.

وسكب المحتجز مواد مطهرة على رأسه وجسمه خلال احتجازه في مركز شرطة كاتسكيل في شمال ولاية نيويورك، ليخرج الشرطي المسدس ويطلق طلقة صاعقة أشعلت النيران في رأسه على الفور.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يتدحرج على الأرض بعدما اشتعال النار في رأسه بغية إخمادها، وسط هروب عناصر الشرطة من دون حتى مساعدته.