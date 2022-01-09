انطلاق أكبر تدريب عسكري مشترك بين السعودية ومصر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

انطلقت فعاليات التدريب السعودي المصرى المشترك (تبوك – 5) بمشاركة عناصر من قوات البلدين؛ حيث يستمر لعدة أيام بالمملكة.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأحد، فإن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية .

وبدأت الفعاليات باصطفاف القوات المشاركة في التدريب من عناصر المشاة والمدرعات وقوات خاصة من الصاعقة والمظلات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة.

وعقب ذلك جرى عزف السلام الوطنى لكل من السعودية ومصر إيذاناً بانطلاق فعاليات التدريب.



وأكد قائد القوة المصرية المشاركة في التدريب، أهمية تمرين “تبوك- 5” في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يسهم فى رفع معدلات الأداء القتالي.

ولفت إلى ثقته في جاهزية العناصر المشاركة بالتدريب على تخطيط وإدارة مهام مشتركة باحترافية وكفاءة عالية.

بدوره، أوضح قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية، أن التدريب يثمن علاقات التعاون العسكرى بين البلدين نظراً لما تتمتع به العناصر المشاركة من خبرات تعمل على تنفيذ كافة المهام بأعلى درجات الاحترافية.

ونبه إلى أن التدريب يعد بيئة خصبة للتواصل وتبادل المهارات بين كافة المستويات المنفذة له.

ولفت المتحدث العسكري المصري إلى أن التدريب المشترك “تبوك 5” يعد واحداً من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم القوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية.

ونبه إلى أن التدريب يأتي كذلك تأكيداً على عمق علاقات التعاون العسكري وتنامي الشراكة المثمرة بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، اختتمت القوات المسلحة السعودية والمصرية، فعاليات التدريب العسكري المشترك (تبوك-4)، بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بمصر، وبمشاركة مراقبين من دول الإمارات والبحرين وعمان.