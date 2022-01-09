البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

عقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته، اليوم الأحد، برئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب محمود المشهداني.

ودعا المشهداني النواب ورؤساء الكتل للدخول إلى دخول قاعة المجلس لافتتاح أولى جلسة برلمانية في الدورة الخامسة، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

واستقال عضوان من البرلمان العراقي، قبل انطلاق أولى جلسات البرلمان الجديد.

ومن المقرر أن يرفع البرلمان جلسته اليوم لحين التوصل إلى اتفاقات بين الكتل الفائزة بالانتخابات لتسمية المرشحين لإشغال مناصب رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وتسعى الكتل السياسية العراقية إلى التوصل إلى تفاهمات قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان والدخول إلى قبة المجلس باتفاقات.

وكان مجلس النواب العراقي حدد في وقت سابق القاعة الكبرى للمجلس مكاناً لانعقاد جلسته الأولى.

وصادقت المحكمة الاتحادية، السطلة القضائية الأعلى في العراق بعد جدل طويل، وبشكل رسمي، على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد رد طعون تقدمت بها قوى شيعية خاسرة.

ودخلت البلاد عقب قرار المحكمة الاتحادية، في توقيتات دستورية تلزم بانعقاد الجلسة النيابية لاختيار رئيس البرلمان الجديد وتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.