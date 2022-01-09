شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية: إطلاع المصريين بالخارج على تفاصيل "حياة كريمة" ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أعضاء التنسيقية يشاركون فى 10 ورش عمل بمنتدى شباب العالم، وحضروا لهذه الورش فى القاهرة قبل أسبوعين من الآن، لتقديم مقترحات وتوصيات مفيدة للمساهمة فى وضع حلول للقضايا.

أضاف فتحى، فى لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركوا أمس فى ورشة حياة كريمة، وأبرمت التنسيقية بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لإيفاد المصريين بالخارج بكل تفاصيل المبادرة الإنسانية التى تنفذ على أرض مصر، واطلاعهم على كافة الأمور، حتى لا يتم استقطابهم فى اتجاهات أخرى ضد الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة بالداخل، متابعا: "تشرفنا خلال ورش العمل بشباب مختلف وأفكارا مختلفة من كثير من الدول، ونتبادل مع الشباب الرؤى وكثيرا من الأمور، لاسيما فى ملف ريادة الأعمال، للمساهمة فى التغلب على المخاطر التى تواجههم فى هذا الملف".

وأكمل: "يجب تفعيل دور الوزارات المعنية بشأن ملف ريادة الأعمال لمساعدة الشباب، ويجب الخروج بتوصيات عديدة من ورش العمل التى تتم داخل منتدى شباب العالم، لتنفيذها على أرض الواقع بالدولة"، مشيرا إلى أن الشباب الذى قام بكل تنظيم وملفات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، متطوعين تماما لخدمة الدولة المصرية وتشريفها أمام العالم أجمع، ويجب شكر كل الشباب القائمين على إنجاح منتدى شباب العالم على مدار السنوات والنسخ الماضية.

وأشار إلى أن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى مدينة شرم الشيخ، وهذا يساعد كثيرة على استقبال السياح من كل أنحاء العالم، لدعم الاقتصاد المصرى، متابعا: "مصر بلد آمنة ومستقرة، والوزارات التى تعمل فى ملف العلاقات الخارجية بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، تنتج فيديوهات مهمة جدا عن السياحة المصرية وما قامت به الدولة لإنجاح هذا الملف بقوة".