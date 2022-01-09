شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية الأحزاب يشارك فى ورشة عمل "التعليم ما بعد الجائحة مسارات التعافي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل بعنوان "التعليم ما بعد الجائحة مسارات التعافي"، ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ضم الوفد كلا من النائبة راجية الفقى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ود.أحمد سراج وإيهاب دعبس، أعضاء التنسيقية.

تناولت الورشة طرح العديد من قضايا التعليم الهامة علي كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ومن أهمها، المخاطر التي تواجه الشباب والأطفال وكيفية التغلب عليها،والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وكذلك أهمية توافر البنية التحتية.

كما ناقش الحضور بالورشة سبل إعداد برنامج للمواطنة الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط، من أجل نشر الوعي والسلوك الآمن لاستخدام التكنولوجيا، لخلق جيل جديد قادر علي التعامل مع المتغيرات ومواجهة الظواهر السلبيه المرتبطة بالتوسع في التكنولوجيا.

ونوقش في الورشة أيضا تمويل ودعم التعليم ما قبل الجامعي، والحد من ظاهره التسرب التعليمي في الدول الأكثر فقرا، وضعف الموازنات المالية الداعمة للتعليم في مختلف الدول، وفي نهاية الورشة تم مناقشة أوجه فساد التعليم وطرق القضاء عليه.