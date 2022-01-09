شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تعليم يطرحون مبادرة لتأهيل مليون معلم أفريقى بعالم ما بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح عدد من خبراء التعليم والتكنولوجيا خلال ورشة عمل "تعليم ما بعد الجائحة.. مسارات التعافي"، نظمت ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم، 6 مبادرات لمواجهات التحديات التي تواجه العالم في ظل جائحة كورونا شملت تأهيل مليون معلم بإفريقيا على مهارات التدريس عن بعد .

ودعا المشاركون إلى إطلاق استراتيجية للاستعداد لمواجهة التداعيات المستقبلية للجائحة بمجال التعليم من خلال تعزيز الشراكات الدولية ولاسيما القطاع الخاص، لدعم البنية التكنولوجية، للتأقلم مع التغييرات الناتجة عن الجائحة؛ لملاحقة التأخر في الالتحاق بسوق العمل ، الي جانب انشاء وتنفيذ مرصد دولي لمكافحة الفساد في التعليم، وأخيرا تقديم خدمات التخاطب وتنمية المهارات بجانب المناهج المقدمة بالمدارس الدامجة؛ لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للدمج بالمجتمع.

وجاءت توصيات كالآتى:

1. مبادرة تحت مسمى (smart peers) تقودها المؤسسات الدولية المختلفة؛ لتمويل ودعم التعليم ما قبل الجامعي؛ لمواجهة تداعيات الجائحة بالدول النامية.

2. إطلاق برنامج للمواطنة الرقمية بإفريقيا والشرق الأوسط تحت مسمى (Net zenship) وشعارها stay online stay fine؛ بهدف نشر الوعي فيما يتعلق بالسلوك الآمن والمسؤول لاستخدام التكنولوجيا بالتعليم؛ لخلق جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المحيطة، ودعمهم بالمهارات اللازمة لمواجهة الظواهر السلبية المحتملة المرتبطة بالتوسع بالتكنولوجيا في التعليم كالعزلة الاجتماعية، وخطاب الكراهية، والتنمر...إلخ.

3. مبادرة تأهيل مليون معلم بإفريقيا على مهارات التدريس بعالم ما بعد الجائحة.

4. إطلاق استراتيجية للاستعداد لمواجهة التداعيات المستقبلية للجائحة بمجال التعليم من خلال تعزيز الشراكات الدولية ولاسيما القطاع الخاص؛ لدعم البنية التكنولوجية؛ للتأقلم مع التغييرات الناتجة عن الجائحة؛ لملاحقة التأخر في الالتحاق بسوق العمل.

5. اقتراح انشاء وتنفيذ مرصد دولي لمكافحة الفساد في التعليم.

6. تقديم خدمات التخاطب وتنمية المهارات بجانب المناهج المقدمة بالمدارس الدامجة؛ لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للدمج بالمجتمع.