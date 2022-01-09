شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بمنتدى شباب العالم عن تطوير مهمة اجتماعية لشركتك الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم، ورشة عمل بعنوان "تطوير مهمة اجتماعية لشركتك الناشئة"، بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة ورواد الأعمال الشباب من دول مختلفة.

ونشر منتدى شباب العالم رسالة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة جاء فيها": تخيل مدينة يسمع فيها كل نداء المساعدة".

وتابع منتدى شباب العالم:" إنه البيان الذي أثار عقول رجال الأعمال لدينا المتحمسين".

ووجه منتدي شباب العالم، التحية والشكر لـ"ميكيلا أنطونيت كانامان"، مديرة المجتمع وكبير مسؤولي الاستراتيجية في GooZam، على ورشة العمل التفاعلية التي أجرتها.