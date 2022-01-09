السومرية تنشر السيرة الذاتية لمرشحي رئاسة البرلمان

الاسم: محمود داوود سلمان موسى المشهداني

التولد: 20/مايو/عام 1948 بغداد/ العراق.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

التحصيل الدراسي:

- اكمل دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد.

- حاصل على البكالوريوس من كلية الطب وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، وعمل بالسلك الطبي للجيش العراقي.



الحياة السياسية:- شارك المشهداني في العملية السياسية ما بعد عام 2003، فهو أول رئيس لمجلس النواب بعد اسقاط النظام السابق.- رئيس المكتب السياسي لمنظمة الدعوة والإرشاد.- شارك عضوا في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004.كما انتخب عضوا في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه.بعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي انتخب رئيسا للمجلس في السادس عشر/ مارس / 2006، حتىالثالث والعشرين / ديسمبر / من العام 2008.انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.حياته:له دواوين شعرية منها: "عندما تذبل ورود الزعفران" عام 2007، "وختام الخواتيم" عام 2009.