وسط مشادات حادة.. الإطار والتيار يقدمان ورقتان مختلفتان عن الكتلة الأكبر

وقال مراسل الخليج 365، إن "الإطار قدم ورقة تضم 88 نائباً إلى رئيس السن، لاعتباره الكتلة الأكبر".

من جهتها، قدمت الكتلة الصدرية قائمة تضم 76 نائباً، بحسب مراسلنا.

في الأثناء، أفاد مراسلنا بحدوث مشادات كلامية بين أعضاء الإطار والتيار.

