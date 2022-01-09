رئيس السن يرفع جلسة البرلمان للتداول

وذكر مراسل الخليج 365، انه "المشهداني قرر رفع الجلسة للتداول، بعد تقديم الاطار التنسيقي والتيار الصدري لوثيقتين حول كونهما الكتلة الاكبر، ما أثار مشادات حادة بين الطرفين".

واضاف ان "الاطار قدم قائمته بـ 88 نائبا، فيما قدم التيار الصدري قائمة بـ 76 نائبا لتندلع، مشادات كلامية بين الكتلتين ادت الى اصدار رئيس السن قرارا برفع جلسة البرلمان للتداول".

