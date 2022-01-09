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إصابة امرأة وطفلين بتفجير في بغداد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

أكد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، إصابة امرأة وطفلين جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي في منطقة الطارمية ببغداد.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة المشاهدة في الطارمية قرب محطة وقود المكارم مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي"، مبيناً أن "التفجير لم يسبب أضراراً في الرتل"، وفقاً لما ذكرته "السومرية نيوز".

وأضاف، أن "الانفجار تسبب بأضرار في عجلة كانت قرب محل الحادث نوع النترا ومعه امرأة وطفلين ما تسبب بإصابتهما بجروح".  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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