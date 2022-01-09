مصرع شخص وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

لقيّ شخص مصرعه وأُصيب 21 آخرين جميعهم عمال مزارع إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالظهير الصحراوي الغربي بمدخل قرية 8 التابعة لمركز المنيا، ظهر اليوم الأحد.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة يستقلها مجموعة من عمال المزارع بسبب انفجار أحد إطاراتها "الأمامي" ما أدي إلي مصرع شخص وإصابة 21 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وأودعت جثة المتوفى بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وانتقل رجال من إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة على الطريق ومعرفة الظروف والملابسات، وحرر المحضر اللازم.

وودعت المنيا مساء أمس وصباح اليوم الأحد جثامين 15 شخصًا ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس وميكروباص أجرة بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء.