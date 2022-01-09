لصالح 23 شركة.. "مرفق الكهرباء"يوافق على تجديد تراخيص إنتاج وتوزيع الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تجديد سريان تراخيص إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لصالح 23 شركة.

وقال الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن مجلس إدارة الجهاز قرر خلال اجتماع خاص إصدار شهادات التراخيص السنوية الشهر الماضي، وإصدار شهادات تجديد سريان تراخيص مزاولة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لمدة عام لصالح ست شركات غير تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ وهي: المصرية لإنتاج الإيثيلين وإعمار مصر للتنمية وسقارة للاستثمارات السياحية والمدكور لإدارة خدمات البنية الأساسية وسولاريز كوك للطاقة، بالإضافة إلى شركة تيبيكو للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف عمران، في تصريحات خاصة أدلى بها اليوم الأحد، أنه في ما يتعلق بالشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، تم إصدار شهادات تجديد التراخيص لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، والوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بجانب غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، وشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

ووافق جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تجديد سريان الترخيص لصالح شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية؛ وهي: شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء- وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء- وشركة القناة لتوزيع الكهرباء- وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء- وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء- وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء- وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء- وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء- وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.