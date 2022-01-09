روسيا: لن نقدم أي تنازل لأمريكا بشأن أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 04:15 مساءً - قالت روسيا اليوم الأحد، إنها لن تقدم ”أي تنازل“ قبيل بدء محادثات في جنيف مع الولايات المتحدة في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتفجرة بشأن أوكرانيا، فضلا عن السعي إلى تقريب وجهات نظر حول الأمن في أوروبا يستحيل التوفيق بينها ظاهريا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي يشارك في المفاوضات، في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية ”لن نقبل بأي تنازل. هذا أمر مستبعد تماما“.

وأضاف ”خاب ظننا بالإشارات الصادرة في الأيام الأخيرة من واشنطن وبروكسل أيضا“.

وينطلق الأسبوع الدبلوماسي البالغ الحساسية، بلقاء ثنائي بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأمريكية ويندي شيرمان والروسي سيرغي ريابكوف.

ويتواصل بعدها باجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الأربعاء في بروكسل، ومن ثم بلقاء الخميس في فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بغية إشراك الأوروبيين الذين يخشون تهميشهم.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أن الروس والأميركيين ”سيجرون مباحثات تمهيدية على الأرجح مساء الأحد“ قبل عقد ”الاجتماع الرئيس الإثنين“ في سويسرا.

وتتهم الدول الغربية وكييف كذلك، روسيا بحشد نحو مئة ألف جندي عند حدود أوكرانيا تحضيرا لغزو محتمل. وقد هددت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقوبات ”هائلة“ وغير مسبوقة في حال هاجم جارته.

وقد تصل هذه الإجراءات إلى حد منع روسيا من التعامل مع النظام المالي العالمي أو منع وضع خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم 2“ الذي تريده موسكو بقوة، في الخدمة.

وتريد الدول الغربية من موقفها هذا أن تثبت أنها أكثر حزما وتصميما من العام 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية دون أن ينجح التحالف الأمريكي-الأوروبي في جعلها تتراجع عن خطوتها.

واعتبر الرئيس بوتين الذي أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن مرتين منذ بدء هذه الأزمة الجديدة، أن فرض عقوبات جديدة سيشكل ”خطأ فادحا“ وهدد بدوره برد ”عسكري وتقني“ في حال استمرار خصومه ”في هذا النهج العدائي“.

وقد نجح في فرض توسيع الحوار ليشمل شروطه ومطالبه التي يعتبرها الغرب خطوطا حمراء.

ويؤكد الكرملين أن الغرب هو الذي يستفز روسيا من خلال نشر قوات عسكرية عند حدودها، أو من خلال تسليح الجيش الأوكراني الذي يحارب انفصاليين مؤيدين لروسيا في دونباس في شرق أوكرانيا.

ويطالب باتفاق واسع يمنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وسحب كل القوات الأمريكية من الدول التي تقع في أقصى شرق حدود حلف شمال الأطلسي.

إلا أن الأمريكيين يؤكدون أنهم غير مستعدين لخفض عديد قواتهم في بولندا أو دول البلطيق، لا بل يهددون على العكس بتعزيز وجودهم فيها في حال حصول هجوم روسي.