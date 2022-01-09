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بغداد.. انفجار عبوة خلال مرور عجلات تحمل معدات للجيش العراقي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن انفجار عبوة ناسفة خلال مرور عجلات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي بالعاصمة بغداد.
وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور عجلات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات المدنية القريبة وإصابة سائقها بجروح".

وأضافت، ان "هذه الأفعال الإجرامية تضر بالأمن في البلاد وتعرض حياة المواطنين الأمنيين والقوات الأمنية إلى الخطر".


وأشارت، إلى "اتخاذ الاجراءات الامنية والاستخبارية بصدد هذا الحادث".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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