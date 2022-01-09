انت الان تتابع خبر كورونا يواصل التغلغل في صفوف ناد إيطالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال روما، في بيان رسمي: "بعد اختبارات كورونا الأخيرة، يعلن النادي عن إصابة لاعب جديد بالفيروس، ويتواجد في حالة جيدة داخل العزل الصحي".

وأضاف النادي الإيطالي: "سبق أن حصل اللاعب المصاب بالفيروس على لقاح كورونا، وتم إبلاغ الجهات الصحية المختصة على الفور".



ولم يعلن روما عن هوية لاعبيه المصابين بفيروس كورونا في الموسم الحالي.

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32، بفارق 6 نقاط فقط عن أقرب المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس بـ35 نقطة.

