08 يناير , 2022
كورونا يفتك بـ«أشهر نمور العالم»
توفي ريلو، النمر الثلجي الشهير، الذي ظهرت صوره في كتب وعلى مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجدّ.
وقبل وفاته، انتشرت صور النمر ريلو في جميع أنحاء العالم، كونه كان جزءاً من مجموعة صور فوتوغرافية في كتاب "The Photo Ark" ، والتي التقطها المصور المتعاون مع «ناشيونال جيوغرافيك»، جويل سارتور.
وعاش النمر الثلجي في حديقة حيوانات أوكلاهوما سيتي الأميركية حتى عام 2011، عندما جاء إلى حديقة حيوان «ميلر بارك» بمدينة بلومنغتون في ولاية إنديانا، حيث أنجب 7 أشبال، ليجلب إشادة واسعة للحديقة، بعد أن جعلها «واحدة من المؤسسات الرائدة في العالم في إنتاج أشبال نمر الثلج».
وأعلن مسؤولون بالمدينة أن ريلو توفي بعد صراع دام أسابيع مع الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، عن عمر ناهز 11 عاماً.
وقال مدير حديقة الحيوان، جاي تيتزلوف، في بيان: «أحب أن إرث ريلو سيستمر من خلال كتاب (ذي فوتو أرك). ريلو سيذهل العالم لسنوات عديدة مقبلة».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - كورونا يفتك بـ«أشهر نمور العالم»... وداعاً ريلو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.