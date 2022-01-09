العراق.. إصابة امرأة وطفلين بتفجير في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، إصابة امرأة وطفلين جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي في منطقة الطارمية ببغداد.



وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة المشاهدة في الطارمية قرب محطة وقود المكارم مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي"، مبيناً أن "التفجير لم يسبب أضراراً في الرتل"، وفقاً لما ذكرته "السومرية نيوز".

وأضاف، أن "الانفجار تسبب بأضرار في عجلة كانت قرب محل الحادث نوع النترا ومعه امرأة وطفلين ما تسبب بإصابتهما بجروح".