نقيب المحامين ينعى المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا

القاهرة - سامية سيد - نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة العامة، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، التي وافتها المنية اليوم.

وتقدم نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وجاء بيان النعي كالآتي: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة في وفاة المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.