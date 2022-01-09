شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة سياسات المياه الرشيدة بـ"منتدى شباب العالم": ندرة المياه تشكل تحديا رهيبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم، ورشة عمل بعنوان "نحو سياسات المياه الرشيدة للإنسانية"، الطريق نحو المياه المستدامة، بحضور ومشاركة العديد من الخبراء والعلماء.

وتتناول الورشة الدور المهم والحيوي والموقف العالمي ضد أزمة المياه، والطريق نحو المياه المستدامة.

ونشر منتدى شباب العالم رسالة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة جاء فيها": إن ندرة المياه الناشئة في جميع أنحاء العالم تشكل تحدياً رهيبًا".

وأضاف منتدى شباب العالم في رسالته: حان الوقت لموقف عالمي ضد أزمة المياه، مهدت المناقشات المعمقة.