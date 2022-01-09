شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعي تهاني الجبالي : مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً والتى وافتها المنية اليوم، مؤكدا أن مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة لها الكثير من المواقف الوطنية التى لا تُنسى، مشيراً إلى أن المستشارة تهانى الجبالى أثبتت خلال حياتها العملية قوة وصلابة شخصية المرأة المصرية وبما أهلها لأن تكون أول قاضية مصرية فى عصرنا الحديث وتدرجت لأعلى منصب قضائى تحتله المرأة فى مصر.

داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وان يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

وتوفيت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

والمستشارة تهانى الجبالى مواليد 20 نوفمبر 1950، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.