شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ناعيا المستشارة تهانى الجبالي: امرأة حديدية تصدت لأهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 71 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ووصف "مطر" الراحلة المستشارة تهاني الجبالي بـ"المرأة الحديدية"، مؤكدا أنها كانت تستحق هذا اللقب بجدارة حيث أنها تصدت لأهل الشر وجماعات الظلام طوال حياتها فى السلك القضائى، داعيا الله أن يرحمها ويسكنه فسيح جناته.

ورحلت عن عالمنا المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.