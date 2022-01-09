المتحف القومى للحضارة ينظم ورش عمل عن الصناعات اليدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة من ورش العمل عن الصناعات اليدوية لحرف كانت معروفة منذ زمن بعيد ويقوم بها صناع مهرة توارثوا خبراتها ومهاراتها جيلا بعد جيل، في إطار حرصه على إلقاء الضوء على هذه الحرف لتعريف الجيل الحالي بما كان يقوم به الأجداد من إبداعات .

تضمنت ورش العمل التي نظمها المتحف: ورشة نول الحصير، حيث قام الصانع المحترف بتنفيذ النول أمام الجمهور الذى أعجب بالتقنية التى يتم بها العمل، وورشة أخرى عن الجلود بإحضار نماذج مستوحاة من قطع جلود لها قيمة عالية وطريقة صنعها متقنة للغاية، وورشة ثالثة عن صناعة الحلىٌ وطريقة النقش عليها وكيفية عمل حلىٌ من الفضة والنحاس .

كما تم تنظيم ورشة عمل رابعة لاتقل أهمية عن مثيلاتها وهى الرسم على الفخار وتم إخراج رسومات جميلة مستوحاة من التراث النوبي والتراث المصرى بوجه عام وورشة خامسة اختصت بنول الكليم المصنوع يدويا والمستخدم فى معظم بيوتنا فى السابق والورشة الأخيرة تخص الرسم على الخزف وتزيينها برسومات رائعة من التراث النوبي الغنى بالنواحى الجمالية والفنية .

وقالت نانسى عمار أخصائي تراث وتواصل حضارى وإحدى المشرفات على ورش العمل إن تلك الورش تأتى فى إطار دور المتحف فى التأكيد على أهمية إحياء التراث المصرى من خلال إقامة فعاليات وورش عمل متخصصة فى مجال التاريخ والتراث واستهداف الفئات العمرية المختلفة وبخاصة الأطفال لتعريفهم بحضارة مصر العظيمة وتراثها عبر كل العصور .

وقد أبدى المشاركون في تلك الورش والذين عبروا عن انبهارهم وإعجابهم بفكرة المتحف وحسن المعاملة ومدى الاستفادة من هذه الفعاليات وورش العمل والتى تدل على عبقرية الإبداع والابتكار إلى جانب المعلومات الثمينة المصاحبة لتلك الحرف التراثية المصرية والتى أصبحت أمانة ورسالة تورث للأجيال القادمة .

من جهته، أكد الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أن سلسلة الأنشطة والفعاليات والمعارض والأمسيات التى يطلقها المتحف تؤكد الرسالة الإيجابية التى تبنى الوعى السليم والرقي والفنون والأخلاق بالإضافة إلى التثقيف والإرشاد والتوعية بكافة صورها الثقافية كما تعكس تفاعل الجمهور بشكل كبير وبخاصة الأطفال الذين تنمى لديهم روح الانتماء والحب لهذا البلد العريق وتراثه وثقافته التى علمت العالم .