أكثر من 10 ملايين إصابة بكورونا في قارة إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

سجلت قارة إفريقيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خصوصا بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، بحسب هيئة صحية إقليمية.



فقد كشفت أرقام هيئة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية إلى 10 ملايين إصابة.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد أظهرت معطيات المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض، تسجيل 10,028,508 حالات إصابة حتى أمس السبت، في الدول الـ55 الأعضاء في الاتحاد منذ تفشي الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

كذلك، سُجلت حصيلة وفيات بلغت 231,157 وفاة، وفق البيانات.

وارتفعت أعداد الإصابة منذ ظهور المتحور أوميكرون شديدة العدوى في جنوب إفريقيا في أواخر نوفمبر، الأمر الذي استدعى فرض قيود جديدة في عدد من دول القارة السمراء.

غير أن معدلات التلقيح في قارة إفريقيا البالغ عدد سكانها قرابة 1.2 مليار نسمة، بقيت منخفضة بسبب عدم إتاحة الجرعات بشكل واسع وتردد المواطنين إزاء تلقي اللقاح.