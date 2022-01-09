سوريا.. 20 غارة روسية على بادية الرصافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نفذت طائرات حربية روسية، أكثر من 20 غارة على مواقع في بادية الرصافة ضمن المناطق الإدارية لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



ويرتفع إلى أكثر من 145 تعداد الغارات التي نفذتها المقاتلات الروسية في البادية السورية منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان رصدوا، السبت، جولة من القصف الجوي الروسي على البادية السورية، حيث شنت المقاتلات الروسية غارات على مواقع ينتشر فيها عناصر تنظيم داعش في بادية الرصافة ضمن محافظة الرقة، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

كما شنت المقاتلات غارات على في بادية دير الزور الجنوبية بالتزامن مع تحليق عدة طائرات استطلاع روسية في أجواء البادية السورية.