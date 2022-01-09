تنسيق إماراتي-نرويجي لخطة عمل ترتبط بقضايا مجلس الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات ونظيرته النرويجية عددا من القضايا المرتبطة ببرنامج عمل مجلس الأمن الدولي.



وتترأس مملكة النرويج مجلس الأمن، خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، فيما تشغل دولة الإمارات عضوية المجلس للفترة 2022 - 2023.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع أنيكين هويتفيلد؛ وزيرة الخارجية بمملكة النرويج، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الجانبان الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياتها على مختلف المستويات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة النرويج والحرص على تطوير آليات التعاون والتنسيق في العديد من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.