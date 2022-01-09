بتهمة التعدّي على فتيات يتيمات، حبس رجل أعمالٍ شهير بمصر

اسماعيل عبد الحي - قرّرت جهات التحقيق في القاهرة مساء أمس الجمعة، حبس رجل الأعمال المصري، محمد الأمين رجب أحمد 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالإتجار بالبشر والتعدي على بعض الفتيات في داري أيتام أسّسهما بمحافظة بني سويف.

وجاءت قرارات النيابة العامة في القضية رقم 885 لسنة 2022، بحبس المتهم محمد الأمين رجب أحمد جمعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت رأي تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية حول الواقعة.

ضجة كبيرة

وأثارت تلك القضية ضجة كبيرة في الأوساط المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد أن أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تلقت بلاغا بقيام الأمين بإرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الأيتام في إشارة إلى التحرش بهن.

يذكر أن الأمين مؤسس مجموعة قنوات "سي بي سي" و"مودرن"، بالإضافة إلي تأسيسه وكالة الأخبار العربية AUA وقناة "النهار"، كما كان شريكا في مجموعة "عامر شركات جروب".