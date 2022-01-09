كيشيدا: الولايات المتحدة ستحد من خروج العسكريين من قواعدها باليابان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ 35 دقيقة

أفاد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن طوكيو وواشنطن اتفقتا على الحد من خروج العسكريين الأمريكيين من أراضي القواعد الأمريكية المرابطة في اليابان، بسبب انتشار كورونا.

وقال كيشيدا في بث قناة “NHK” اليابانية، اليوم الأحد: “نتيجة المناقشة التي أجريت مع الجانب الأمريكي توصلنا إلى اتفاق مشترك حول الحد من الخروج (من القواعد العسكرية الأمريكية) دون حاجة ملحة، كإجراء لمكافحة انتشار العدوى. ونعمل حاليا على تفاصيل الاتفاق”.

وتم في نهاية ديسمبر الماضي تسجيل زيادة سريعة للإصابات بفيروس كورونا في عدد من القواعد العسكرية الأمريكية، بما فيها قاعدة “كامت هانسن” الواقعة في جزيرة أوكيناوا اليابانية الجنوبية. وجرى نقل العدوى إلى هذه القواعد من قبل الجنود الأمريكيين الذين تم نقلهم مؤخرا إلى اليابان كجزء من التناوب. ولم يخضع هؤلاء الجنود لاختبارات كورونا عند وصولهم في إطار الاتفاقات الثنائية القائمة. وأصبح مطلب إجراء اختبار كورونا الآن ساري المفعول مرة أخرى.

وبسبب زيادة مؤشر الإصابات اليومية بكورونا في المنشآت العسكرية الأمريكية تسجل السلطات الصحية اليابانية حاليا زيادة قياسية في الإصابات بكورونا بين سكان جزيرة أوكيناوا ومقاطعة ياماغوتي التي تقع فيها قاعدة إيفاكوني العسكرية الأمريكية.

ويتواجد في اليابان اليوم أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي، بما في ذلك كتيبة المشاة البحرية في جزيرة أوكيناوا.