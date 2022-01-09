08 يناير , 2022
سوبرمان وسندريلا وسنو وايت يستقبلون الأطفال في مركز للتطعيم ضدّ كورونا
في مركز للتطعيم ضد كوفيد-19 في العاصمة التشيكية براغ، وجد الأطفال في استقبالهم سوبرمان وسندريلا وسنو وايت وغيرهم من الشخصيات السينمائية والهزلية والقصصية اليوم السبت، لتهدئتهم وتبديد خوفهم بعد أن جاءوا لتلقي اللقاح.
ورغم الاستقرار النسبي في إصابات فيروس كورونا في الشهر المنصرم في جمهورية التشيك تحاول الحكومة رفع معدلات التطعيم في وقت تستعد فيه لوصول السلالة أوميكرون المتحورة من الفيروس.
ومعدلات التطعيم في جمهورية التشيك أقل من مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وبعد أن أصبح ممكناً تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاماً قدم لهم العاملون في أحد أكبر مراكز التطعيم في براغ المساعدة وهم يرتدون زي الشخصيات الفنية.
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