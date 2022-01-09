08 يناير , 2022
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)
ردت روسيا بغضب اليوم السبت على تعليق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن قازاخستان ربما تواجه صعوبة في إخراج القوات الروسية، وقالت إنه يجب أن يذكر، بدلاً من ذلك، التدخلات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم.
وفي وقت سابق، قال بلينكن إن أحد الدروس المستفادة من التاريخ الحديث هو أنه بمجرد دخول الروس إلى منزلك، يصعب أحياناً إقناعهم بالمغادرة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بلينكن بأنها مسيئة تماماً واتهمته بالاستخفاف بالأحداث المأساوية في قازاخستان. وقالت إن على واشنطن تحليل سجلها الحافل بالتدخلات في دول مثل فيتنام والعراق.
وأضافت الوزارة على قناتها على تطبيق تليرام أنّه إذا كان أنتوني بلينكن يحب دروس التاريخ كثيراً، فعليه أن يأخذ ما يلي في الاعتبار: عندما يكون الأميركيون في منزلك، ربما يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدعو بلينكن لمراجعة سجل أميركا الحافل بالتدخلات في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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