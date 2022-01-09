عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية يطالبون بالعدالة في ذكرى إسقاطها فوق طهران

08 يناير , 2022

طهران: أحيا عشرات من أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية من طريق الخطأ، الذكرى السنوية الثانية للحادث، بتجمع في طهران طالبوا فيه بإحقاق العدالة للضحايا الـ176، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت.

وتحطمت طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متجهة الى كييف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، ما أدى الى مقتل جميع من كانوا فيها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت من طريق الخطأ، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وفي الذكرى الثانية للكارثة، تجمع عشرات من عائلات الضحايا في موقع سقوطها قرب مطار الإمام الخميني، حيث وضعوا أكاليل من الزهر، رافعين صورا للضحايا وحاملين شموعا، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأظهرت أشرطة مصوّرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المشاركين في التجمع وهم يرددون شعارات "الحقيقة" و"العدالة".

من جهته، بث التلفزيون الرسمي لقطات مقتضبة أظهرت مروحية يتم منها إلقاء باقات ورد على المشاركين في التجمع.

وفي خطوة نادرة، عرض التلفزيون لقاء طويلا مع والدة زهراء حسني سعدي التي قضت في الحادث، طرحت خلاله أسئلة عن كيفية إدارة السلطات للقضية.

وقالت السيدة "لدينا أسئلة كثيرة، من سيجيب عليها؟ لماذا لم يتم إلغاء الرحلة؟ لماذا تم إطلاق الصاروخ؟ نحن لا نعرف (السبب) ولم يشرح لنا أحد".

كذلك، أقيم تجمع آخر داخل حرم مطار الإمام الخميني الدولي في وقت مبكر السبت، طالب المشاركون فيه بـ "فتح تحقيق عادل في القضية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أفادت الجمعة أن نائب رئيس الجمهورية أمير حسين قاضي زاده زار أضرحة "خمسة شهداء" من ضحايا الطائرة في مقبرة العاصمة إحياء لذكراهم.

وأكدت إيران الجمعة أنها بدأت بدفع تعويضات لبعض عائلات ضحايا الطائرة، تبلغ قيمتها 150 ألف دولار، على أن تستكمل ذلك مع عائلات أخرى.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بدء محاكمة عشرة عسكريين "من رتب مختلفة" في قضية اسقاط الطائرة.

وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.